В МИД РФ напомнили о встрече Кирп Стаммера и Джо Байдена.

Великобритания играет ведущую роль в антироссийской, русофобской кампании. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала слова, которые произнес в сентябре 2024 года лидер Белого дома Джо Байден в ходе рабочей встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

"В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить вас за ведущую роль Соединенного Королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине". Вот вам доказательство того, что внутри коллективного Запада пионерами этого антироссийского, русофобского движения являются Вашингтон и Лондон. Об этом они на камеру заявили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что это является правдой и истиной, которая подтверждается неоднократными заявлениями из Москвы, которые основаны на данных участия Лондона в террористической деятельности против нашей страны руками киевского режима.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik