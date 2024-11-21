В России оценили реакцию главы МИД ЕС на ближневосточный кризис.

Уходящий с должности руководителя дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель фактически признал ошибочной политику региона на Ближнем Востоке, когда рассказал прессе о том, что западный миропорядок, основанный на правилах, сейчас повис на волоске в результате кризисной ситуации. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница отреагировала на высказывания иностранного коллеги. Она пояснила, что в последние дни они больше похожи "на лебединую песню, превратившуюся в павлиний крик".

Данное заявление является признанием, да, частичным, неполным, неоткровенным, но вынужденным, ошибочности политики Евросоюза на Ближнем Востоке... Они оценивают по одним лекалам сектор Газа и то, что там творится, по другим критериям они оценивают ситуацию на Украине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России добавили, что коллективный Брюссель продолжает оправдывать всевозможные преступления, которые творит киевский режим.

МИД РФ внимательно следит за ситуацией в Абхазии.

Фото и видео: МИД России