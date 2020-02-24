В США показали первый эскиз сверхмощной пушки

В сети появились первые эскизы нового оружия из США. По данным российских журналистов, это – сверхдальнее артиллерийское орудие SLRC (Strategic Long Range Cannon). Его разработала исследовательская лаборатория армии США.
Эскиз пушки и снаряда представили накануне на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Журналисты считают, что SLRC напоминает американскую 280-мм пушку М65 "Атомная Энни". Орудие было создано в 50-е года прошлого века для стрельбы ядерными зарядами на дальность до 36 км.
Возможности новой пушки шире – дальность стрельбы достигает 1000 морских миль, активно-реактивный снаряд орудия, похоже, имеет 2-хступенчатый реактивный двигатель. Расчет артустановки – 8 человек, калибр неизвестен.
Ранее мы сообщали о том, что США на учениях сымитировали ответный ядерный удар по России. В Пентагоне рассказали, что глава ведомства получил нужное представление о реакции США в подобной ситуации.
Видео: Youtube / Historical Videos
Фото: Twitter / Ivan O"Gilvi
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