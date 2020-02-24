В США показали первый эскиз сверхмощной пушки

О характеристиках нового оружия рассказала "Российская газета".

В сети появились первые эскизы нового оружия из США. По данным российских журналистов, это – сверхдальнее артиллерийское орудие SLRC (Strategic Long Range Cannon). Его разработала исследовательская лаборатория армии США.

Эскиз пушки и снаряда представили накануне на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Журналисты считают, что SLRC напоминает американскую 280-мм пушку М65 "Атомная Энни". Орудие было создано в 50-е года прошлого века для стрельбы ядерными зарядами на дальность до 36 км.

Возможности новой пушки шире – дальность стрельбы достигает 1000 морских миль, активно-реактивный снаряд орудия, похоже, имеет 2-хступенчатый реактивный двигатель. Расчет артустановки – 8 человек, калибр неизвестен.

Ранее мы сообщали о том, что США на учениях сымитировали ответный ядерный удар по России. В Пентагоне рассказали, что глава ведомства получил нужное представление о реакции США в подобной ситуации.

Видео: Youtube / Historical Videos

Фото: Twitter / Ivan O"Gilvi