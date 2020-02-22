США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В Пентагоне рассказали, что глава ведомства получил нужное представление о реакции США в подобной ситуации.

Представитель Пентагона сообщил журналистам, что США провели "небольшие учения", связанные с возможным российским ядерным ударом по Европе. В сценарии учений указывалось, что из-за внештатной ситуации (война с Россией) в Европе, РФ решает применить ядерное оружие малой мощности на территории страны НАТО. После вмешательства Минобороны США и президента принимается решение о реагировании.

В ходе учений эти решением стал ответный ядерный удар против России. Так глава Пентагона Марк Эспер получил представление о действиях США в данной ситуации.

В МИД РФ осудили проработку американскими военными подобных сценариев.

Ранее мы сообщали о том, что США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе. При этом США разместили в январе на своих подлодках новый тип ядерных боезарядов.