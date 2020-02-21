При этом США разместила в январе на своих подлодках новый тип ядерных боезарядов.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе. Об этом пишут РИА новости.

"Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения", —заявили в Пентагоне.

В США в новой ядерной докрине, которую приняли при Трампе, закреплена возможность использования ядерных зарядов. Ранее Вашингтон заявил, что он намерен понизить порог применения ядерных зарядов.

Отметим, что при этом США разместила в январе на своих подлодках новый тип ядерных боезарядов.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп назвал дезинформацией сообщения СМИ о вмешательстве России в американские выборы.