Трамп назвал дезинформацией сообщения СМИ о вмешательстве России в американские выборы

Сообщение распространила нью-йоркская газета.

Американский президент Дональд Трамп назвал новые сообщения в СМИ о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2020 года в США очередной дезинформацией. Об этом сообщил ТАСС 21 февраля.

Трамп отметил, что кампания запущена демократами из Конгресса. Утверждается, что Россия предпочла Трампа любому другому кандидату, которых лидер США назвал "ничего не делающими". Сведения Трамп охарактеризовал как обман. О вмешательстве Москвы в выборы и содействию переизбранию Трампа писала газета The New York Times.

Ранее Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты".

Видео: Youtube/ The White House