Политик просит вернуть "Унесенных ветром".

Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты". Он недоволен, что основную награду получил режиссер Пон Чжун Хо. Об этом спикер заявил во время выступления в штате Колорадо. Трансляцию вел местный телеканал Fox News.

Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - кино из Южной Кореи прокомментировал Трамп

Президент США не понимает, какого черта там происходит. Политик напомнил, что Америка имеет проблемы с Южной Кореей в торговле. По мнению Трампа, на церемонию лучше вернуть фильм "Унесенные ветром". Ситуацию с победой южнокорейской картины в США глава государства считает ненормальной.

Напомним, что впервые премию в категории "Лучший фильм" получил фильм не на английском языке. "Оскар"-2020 обновил антирекорд по просмотрам.

Видео: YouTube/The White House