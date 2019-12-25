Он удостоился еще трех наград.

Фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар" в категории "Лучший фильм". В ней также были представлены "Ирландец", "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Ford против Ferrari" и "Джокер".

Южнокорейский фильм получил еще три премии американской киноакадемии. Эксперты отдали ему предпочтение в номинациях за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм. Ранее режиссер Пон Чжун Хо разделил награду Гильдии режиссеров США с британцем Мендесом. Хо считается первым южнокорейским режиссером, которого номинировали на "Оскар".

Ранее Piter.tv писал о том, что лучшим фильмом по версии Independent Spirit Awards признано "Прощание".

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