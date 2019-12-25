Лучшим фильмом по версии Independent Spirit Awards признано "Прощание"

Итоги одной из главных кинопремий были подведены в США.

Лучшим фильмом по версии наград Independent Spirit Awards признано "Прощание" режиссера Лулу Ванг. Призы в актерских номинациях получили Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности") и Рене Зеллвегер ("Джуди").

Лучшими режиссерами признали братьев Сэфди за картину "Неограненные драгоценности", а приз за лучший дебютный фильм получила картина "Образование" актрисы Оливии Уайлд. Приз за лучший иностранный фильм завоевал корейский фильм "Паразиты", а спецприз за лучший малобюджетный фильм получила картина "Гив ми либерти" Кирилла Михановского.

Ранее мы сообщали, кто может выиграть анти-кинопремию "Золотая малина". Ее вручение состоится незадолго до церемонии вручения премий "Оскар", а лидером по номинациям стала экранизация мюзикла "Кошки".