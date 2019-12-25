Стали известны номинанты анти-кинопремии "Золотая малина"

Церемония вручения уже в 40-й раз состоится за сутки до вручения кинопремии "Оскар".

В США объявили номинантов кинопремии "Золотая малина", отмечающей худшие актерские и не только достижения за минувший год. В число номинантов за "худший фильм" вошли киноверсия мюзикла "Кошки", картина "Фанат", снятая лидером рок-группы Limp Bizkit Фредом Дерстом, драма "Призраки Шэрон Тейт", "Мэдея на похоронах" и "Рокки: Последняя кровь".

За худшую актерскую работу могут быть отмечены: Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор (новый "Хеллбой"), Мэтью Макконахи ("Море соблазна"), а также Сильвестр Сталлоне ("Рокки: Последняя кровь") и дважды Джон Траволта ("Фанат", "Бок о бок". Среди актрис худшими в этом году могут признать Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт"), дважды Энн Хэтэуэй ("Море соблазна", "Отпетые мошенницы"), Франческа Хэйуорд из "Кошек", Тайлер Перри ("Мэдея на похоронах") и Ребел Уилсон ("Отпетые мошенницы").

В прошлом году "триумфатором" церемонии стал Дональд Трамп. Его заочно "наградили" за участие как персонажа в двух документальных фильмах.

Отметим, что премию "Золотая малина" вручают за сутки до вручения кинопремии "Оскар", тем самым отмечая самые большие актерские и кинопровалы за минувший год.