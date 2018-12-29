Трампа номинировали на антипремию "Золотая малина"

В понедельник в США в шуточном видеоролике представлены номинанты на позорную премию.

Накануне ежегодной церемонии вручения престижной премии в мире искусства "Оскар" 23 февраля пройдет ежегодная же 39 по счету церемония награждения антипремии "Золотая малина". Этой премией награждаются худшие достижения в мире кино. На сленге raspberry (золотая малина) обозначает позор.

На худшую мужскую роль номинированы 4 актера (Брюс Уиллис, Джонни Дэпп, Джон Траволта и Уилл Феррелл) и Президент США Дональд Трамп за роль самого себя в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9".

Мелания Трамп также удостоилась внимания "Золотой малины" за роль второго плана в фильме "Фаренгейт 11/9".

Приз "Золотой малины" статуэтка ягоды покрытой золотой краской. Стоимость награды не превышает 5 долларов.

Видео: YouTube/Razzie Channel