Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Ярославле на Костромском шоссе

В ДТП погибла молодая женщина, ее 6-летний ребенок в реанимации.

Накануне утром, 28 июля, в 13 километрах от Ярославля произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина.

Авария произошла на 13 километре Костромского шоссе под Ярославлем. На перекрестке столкнулись две иномарки, "Шевроле" (76 регион) и "Рено" (44 регион). В результате жуткой аварии 44-летняя женщина водитель из "Шевроле" погибла на месте, ребенок 6 лет из этой машины в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадали 2 женщины и из "Рено", 20 и 53 лет. Водитель "Рено" и еще одна пассажирка оставались на месте ДТП, давая объяснения сотрудникам ГИБДД.

Позднее в одном из пабликов Ярославля было опубликовано видео с моментом ДТП с видеорегистратора автомобиля очевидца аварии. На кадрах видео видно, что белая иномарка с второстепенной дороги выезжает на трассу, не убедившись в безопасности маневра. В это время по главной дороге едет красная иномарка, которая врезается в боковую водительскую дверь "Шевроле". От удара белую машину относит в кювет на противоположной стороне дороги.

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Видео: ВК, Жесть Ярославль