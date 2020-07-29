Видео: В Москве при столкновении "Газели" и автобуса с пассажирами погибла женщина и 7 человек пострадали

Погибла пассажирка автобуса. Предварительно, водитель "Газели" был пьян.

Утром в Москве "Газель" протаранила автобус с пассажирами.

Авария произошла около 06 часов утра на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы на юго-востоке Москвы. "Газель" на огромной скорости проехала на запрещающий красный сигнал светофора и врезалась в автобус, в котором было около 20 пассажиров, сообщает ТАСС.

В результате ДТП одна из пассажирок автобуса погибла на месте. Еще 7 человек получили травмы различной тяжести, в том числе водитель "Газели". Не исключена вероятность, что водитель "Газели" был пьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта.

Уточняется, что у водителя автобуса 40-летний стаж вождения. На рейсе он был всего 2 часа.

Видео: т-м канал Дептранс.Оперативно