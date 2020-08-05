Видео: В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге такси с пассажиром кувырком пролетело по стоянке

Водитель пассажир остались живы.

Накануне вечером, 4 августа, в аэропорту Кольцово произошло жуткое ДТП с участием автомобиля такси.

В соцсетях опубликовано видео с камеры наблюдения, которая запечатлела момент ДТП с разных ракурсов. На кадрах видно, что машина через газон влетает на стоянку и начинает кувыркаться через себя, задевая другие автомобили.

Как удалось установить, это машина такси, которая перевозила пассажира. Водитель и пассажир получили травмы, но их жизням ничего не угрожает. Клиент такси получил ссадины и синяки, а у водителя рваная рана лица. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

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Видео: ВК, Инцидент Екатеринбург