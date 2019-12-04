В Дагестане грузовик с людьми упал с обрыва

Пострадали 9 человек, среди них 5 детей.

В Дагестане в горной местности грузовик с людьми улетел в обрыв.

Минздрав по Республике Дагестан сообщает, что накануне, 4 августа, в районе Бежтинского участка грузовик упал с обрыва. В результате ДТП пострадали 9 человек. Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка, Цунтинского района. Среди пострадавших 5 детей, младшему из них 6 лет.

Две женщины, 1989 и 1991 годов рождения, находятся в тяжелом состоянии. Их планируется перевезти в больницу Махачкалы в ближайшее время с применением санавиации. Остальные пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, пояснили в республиканском Минздраве.

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Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Дагестан