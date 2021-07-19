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На Канонерском острове прохожие спасли упавшего с обрыва человека
Сегодня, 22:57
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На Канонерском острове прохожие спасли упавшего с обрыва человека

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Известно, что мужчина находится в сознании.

В понедельник, 18 апреля, в кировском районе Петербурга спасли человека, который упал с обрываю Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня вечером на Канонерском острове петербуржец упал в небольшого обрыва в воду. Причины произошедшего устанавливаются. Ему на помощь оперативно пришли очевидцы. Известно, что мужчина находится в сознании. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. 

Ранее двое пассажиров пострадали в аварии с грузовиком на Невском проспекте. Их госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.tv 

Теги: канонерский остров, упал с обрыва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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