На Канонерском острове прохожие спасли упавшего с обрыва человека

Известно, что мужчина находится в сознании.

В понедельник, 18 апреля, в кировском районе Петербурга спасли человека, который упал с обрываю Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сегодня вечером на Канонерском острове петербуржец упал в небольшого обрыва в воду. Причины произошедшего устанавливаются. Ему на помощь оперативно пришли очевидцы. Известно, что мужчина находится в сознании. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Ранее двое пассажиров пострадали в аварии с грузовиком на Невском проспекте. Их госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.tv