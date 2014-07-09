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Двое пассажиров пострадали в аварии с грузовиком на Невском проспекте
Сегодня, 21:47
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Двое пассажиров пострадали в аварии с грузовиком на Невском проспекте

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Их госпитализировали в больницу. 

В понедельник вечером, 18 апреля, грузовик столкнулся с городским автобусом на Невском проспекте около улицы Марата. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Грузовой автомобиль "Фольксваген", которым управлял 32-лентий водитель, врезался в рейсовый автобус №191. За рулем последнего был 50-летний мужчина. В результате аварии пострадали две пассажирки, 36-ти лет и 61 года. Их госпитализировали в больницу. 

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Шавкова

Теги: невский проспект, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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