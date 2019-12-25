В Энгельсе Саратовской области в квартире нашли мумифицированный труп мужчины

По предварительным данным мужчина скончался около 2 лет назад.

В Энгельсе в квартире труп мужчины пролежал 2 года.

Следственные органы СУ СК РФ по Саратовской области сообщают, что 17 июля 2020 года в правоохранительные органы обратилась женщина 1968 года рождения, проживающая в другом регионе. Она сообщила, что долгое время не может связаться со своим родственником 1968 года рождения.

Во время поисков пропавшего мужчины была установлена квартира, где он бывал. В этой квартире в жилой комнате было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным мужчина умер 2 года назад. Его останки мумифицировались.

Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти мужчины.

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Фото:СУ СК РФ по Саратовской области