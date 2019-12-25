В Башкирии в запертой изнутри квартире нашли убитыми мать с 11-летним сыном

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Октябрьске в Башкирии в собственной квартире нашли тела матери и ее сына.

Следственные органы СКР по Республике Башкирии сообщают, что накануне вечером, 4 августа, к ним поступило сообщение, что в одной из квартир Октябрьска обнаружено тело 42-летней женщины и ее 11-летнего сына. На место ЧП незамедлительно выехала следственная группа.

При первичном осмотре выявлены следы насильственной смерти у женщины и ее сына. Уточняется, что квартира была заперта изнутри. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

..следователями совместно с сотрудниками МВД проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, члены семьи погибших и другие свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании осмотра будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований.

Су СК РФ по Республике Башкирия

Расследование уголовного дела продолжается.

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