В Астрахани медики спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце

В мальчика нечаянно выстрелил старший брат.

В Астрахани у мальчика из сердца вытащили пулю, тем самым спасли жизнь.

ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минздрава Астраханской области сообщает, что в ОДКБ (детской областной клинической больнице имени Силищевой в Астрахани) экстренно прооперировали 10-летнего мальчика, у которого в сердце была пуля от пневматического ружья.

На данный момент мальчика отключили уже от аппарата ИВЛ. Его состояние тяжелое, но стабильное. Медики надеются, что через пару недель ребенка можно будет выписать домой, чтобы отметить свой день рождения в кругу семьи.

Ребенок был ранен старшим братом 1999 года рождения в результате несчастного случая. Братья собирались в магазин и дурились. Старший брат выстрелил, думая, что ружье не заряжено.

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Фото:Piter.TV