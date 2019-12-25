В Воронежской области водопроводные трубы убили 9-летнюю девочку

Трагедия произошла вечером в понедельник в селе Верхний Мамон.

В селе Верхний Мамон Воронежской области водопроводные трубы насмерть придавили ребенка.

Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской области сообщают, что выясняют обстоятельства гибели 9-летней девочки. Как удалось установить, погибшая девочка с подружкой играла недалеко от рулона водопроводных труб, которые стояли вертикально на грунтовом покрытии. В какой-то момент рулон завалился и упал, придавив девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело

Ранее:В Удмуртии спиленное дедом дерево насмерть придавило 11-летнего мальчика

Фото:pixabay