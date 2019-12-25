В Удмуртии спиленое дерево насмерть придавило 11-летнего мальчика

Дерево спиливал дедушка мальчика.

В Удмуртии следственные органы выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.

Как сообщают следственные органы СУ СК РФ по Республике Удмуртии, 2 августа 11-летний мальчик с отцом и дедом направился в лес на заготовку валежника. Дед мальчика не заметил ребенка и начал пилить дерево, которое при падении упало на внука.

Мальчика успели доставить в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, ребенка спасти не удалось. От полученных травм он скончался.

В рамках проверки следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Произведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК по Республике Удмуртия

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение

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