В Подмосковье стая бездомных собак напала на беременную женщину с ребенком

Женщина сообщила, что на помощь ей поспешили строители с близлежащей стройки.

В Подмосковье собаки напали на 7-летнего мальчика и его беременную маму.

Женщина спокойно шла по улице с 7-летним сыном, а из-под забора на них выскочили 6 собак и напали. На помощь женщине и ребенку пришли рабочие с близлежащей стройки, сообщает издание "360". Они закидали собак камнями и отогнали агрессивных псов.

У ребенка серьезная рана на ноге, которая начала гноиться. Сейчас мальчик проходит лечение амбулаторно, но вынуждены ходить в больницу на уколы и перевязки. Сама женщина серьезно не пострадала, но испытала сильный шок.

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