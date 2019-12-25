В Одинцовском районе Подмосковья на переезде столкнулись электричка и КАМАЗ

Пассажиры электрички не пострадали.

Сегодня около часа ночи на платформе Перхушково столкнулись КАМАЗ и электричка Лобня - Дорохово, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

В результате столкновения у электропоезда сошла с рельсов первая колесная пара. Пассажиры и машинист не пострадали. Водитель грузовика и его пассажир с травмами госпитализировали в больницу.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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