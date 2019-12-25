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Под Москвой на Киевском направлении сошла с рельсов электричка
Сегодня, 9:33
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Под Москвой на Киевском направлении сошла с рельсов электричка

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Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Накануне вечером, 5 ноября, около 21 часа на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги сошли с рельсов 1 и 2 вагон электрички Москва - Малоярославец, сообщает "Интерфакс Россия". При сходе вагонов пострадавших нет, пассажиров эвакуировали из состава.

Следственные органы организовали проверку по данному инциденту. По предварительным данным, ЧП произошло из-за излома токоприемника проследовавшего ранее электропоезда. После чего электричка наехала на данную деталь на путях, сообщает "Москва 24".

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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