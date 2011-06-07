На трассе "Кола" автомобиль вылетел в кювет

Пассажир легковушки был госпитализирован после аварии на автомагистрали в Ленобласти.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила об аварии, произошедшей 16 июня около 12:30 на 195 километре областной автомагистрали Р-21 "Кола". Водительница машины Ford Kuga не справилась с управлением и кроссовер на полной скорости слетел с дороги в овраг.

Наиболее серьезные травмы при ДТП получила пассажирка машины - после прибытия спасателей и вскрытия дверей специальными средствами она была госпитализирована. На месте аварии работали специалисты поисково-спасательного отряда из Лодейного Поля.

Также сегодня произошла авария на Гутуевском мосту через Екатерингофку в сторону Двинской.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте