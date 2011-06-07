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На трассе "Кола" автомобиль вылетел в кювет
Сегодня, 16:45
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На трассе "Кола" автомобиль вылетел в кювет

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Пассажир легковушки был госпитализирован после аварии на автомагистрали в Ленобласти.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила об аварии, произошедшей 16 июня около 12:30 на 195 километре областной автомагистрали Р-21 "Кола". Водительница машины Ford Kuga не справилась с управлением и кроссовер на полной скорости слетел с дороги в овраг. 

Наиболее серьезные травмы при ДТП получила пассажирка машины - после прибытия спасателей и вскрытия дверей специальными средствами она была госпитализирована. На месте аварии работали специалисты поисково-спасательного отряда из Лодейного Поля. 

Также сегодня произошла авария на Гутуевском мосту через Екатерингофку в сторону Двинской. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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