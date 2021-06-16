Видео: на Гутуевском мосту произошла авария с фурой

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем в среду, 16 июня, на Гутуевском мосту через Екатерингофку в сторону Двинской произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

Тягач потерял прицеп. Стоит левая полоса, собирается пробка. отметил свидетель ДТП

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как водитель остановился на светофоре, а затем, тронувшись, поехал вперед, в то время как прицеп съехал и упал на землю. Вероятно, он был плохо закреплен.

Ранее мы писали, что электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.

Видео: Piter.tv

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/Вконтакте, Яндекс. Карты