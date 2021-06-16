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Видео: на Гутуевском мосту произошла авария с фурой

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем в среду, 16 июня, на Гутуевском мосту через Екатерингофку в сторону Двинской произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Тягач потерял прицеп. Стоит левая полоса, собирается пробка.

отметил свидетель ДТП

На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как водитель остановился на светофоре, а затем, тронувшись, поехал вперед, в то время как прицеп съехал и упал на землю. Вероятно, он был плохо закреплен. 

Ранее мы писали, что электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф.           

Видео: Piter.tv

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/Вконтакте, Яндекс. Карты                                         

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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