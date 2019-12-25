Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Стрельна – Новый Петергоф

Накануне в Петродворцовом районе Петербурга под колесами электрички погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Несчастный случай произошел на перегоне Стрельна – Новый Петергоф. Погибший переходил ж/д пути в неположенном месте. Машинист дал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: pixabay.com
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