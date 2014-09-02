В Петербурге пенсионер разбился насмерть, упав с балкона на 8 этаже

Его тело, обтекающее кровью, нашли на козырьке парадной.

Во вторник, 15 июня в полицию Петербурга обратилась 41-летняя женщина и заявила об обнаружении трупа мужчины, обтекающего кровью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело незнакомца 70 лет лежало на козырьке парадной дома №9/3 на улице Софьи Ковалевской. С козырька капала кровь.

По предварительной информации, мужчина погиб в результате падения с балкона на 8 этаже. Умерший был одет в синие джинсы, серую куртку и такого же цвета ботинки.

Его личность и обстоятельства гибели предстоит выяснить полиции.

Ранее в Ленобласти рабочий разбился насмерть, сорвавшись с 20-метровой высоты.

Фото: Piter.TV