В Петербурге пенсионер разбился насмерть, упав с балкона на 8 этаже

Во вторник, 15 июня в полицию Петербурга обратилась 41-летняя женщина и заявила об обнаружении трупа мужчины, обтекающего кровью. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело незнакомца 70 лет лежало на козырьке парадной дома №9/3 на улице Софьи Ковалевской. С козырька капала кровь.
По предварительной информации, мужчина погиб в результате падения с балкона на 8 этаже. Умерший был одет в синие джинсы, серую куртку и такого же цвета ботинки.
Его личность и обстоятельства гибели предстоит выяснить полиции.
Ранее в Ленобласти рабочий разбился насмерть, сорвавшись с 20-метровой высоты.
Фото: Piter.TV
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