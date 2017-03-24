В Ленобласти рабочий разбился насмерть, сорвавшись с 20-метровой высоты

Мужчина скончался до прибытия медиков.

Днем 14 июня в Ленобласти произошел несчастный случай. В населенном пункте Офицерское Село на Волхонском шоссе погиб 33-летний рабочий. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, во время производства работ мужчина сорвался с 20-метровой высоты. От полученных травм пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

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