87-летняя петербурженка умерла после операции по удалению грыжи

Женщина скончалась на операционном столе во время повторной операции.

В понедельник, 14 июня, поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о смерти 87-летней женщины, которую госпитализировали с осложнениями после операции по удалению грыжи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшая пожаловалась на ухудшение состояния 13 июня. Кроме послеоперационных осложнений у нее диагностировали ишемическую болезнь сердца и АКС. Она умерла на операционном столе во время повторной операции.

Труп помещен в морг Городской больницы №3. О смерти женщины сообщили ее родственникам.

Ранее Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью.

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