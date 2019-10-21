  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
87-летняя петербурженка умерла после операции по удалению грыжи
Сегодня, 8:52
168
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

87-летняя петербурженка умерла после операции по удалению грыжи

0 0

Женщина скончалась на операционном столе во время повторной операции.

В понедельник, 14 июня, поступила телефонограмма из Городской больницы №3. Медики рассказали о смерти 87-летней женщины, которую госпитализировали с осложнениями после операции по удалению грыжи. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшая пожаловалась на ухудшение состояния 13 июня. Кроме послеоперационных осложнений у нее диагностировали ишемическую болезнь сердца и АКС. Она умерла на операционном столе во время повторной операции.

Труп помещен в морг Городской больницы №3. О смерти женщины сообщили ее родственникам.

Ранее Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью.

Фото: pixabay.com

Теги: осложнения после операции, удаление грыжи
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии