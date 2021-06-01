Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Врач рассказал о признаке расслаивающейся аневризмы аорты.

Российский телеведущий Александр Мясников заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. Об этом заболевании специалист сообщил зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-платформе. По словам врача, на данный диагноз может указать боль в спине в ночное время.

Еще Гиппократ говорил: "Когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты". Александр Мясников, доктор

Медик рекомендовал россиянам при возникновении боли в спине по ночам немедленно обращаться к лечащему специалисту, чтобы тот поставил диагноз и определил лечение.

Доктор Мясников предупредил россиян об опасности чувства недосыпа.

Видео: YouTube/Россия 1