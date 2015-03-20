Доктор Мясников предупредил россиян об опасности чувства недосыпа

По его словам, это может привести к тяжелым заболеваниям.

Российский врач Александр Мясников заявил, что утреннее "чувство разбитости" может быть признаком нарушения дыхания во время сна. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, чувство недосыпа может говорить о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна), которое может привести к возникновению различных заболеваний и повышенному риску смерти. Вопрос о неприятном чувстве после недосыпа задал Мясникову один из зрителей.

Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап! Александр Мясников, российский врач

Зрителю, задавшему вопрос по этой теме, доктор посоветовал обратиться к врачу-сомнологу, чтобы тот поставил более точный диагноз. Мясников отметил, что в данном случае людям назначают индивидуальное лечение, которое включает в себя аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Ранее доктор Мясников предупредил о новой смертоносной пандемии.

Видео: Youtube/Россия 1