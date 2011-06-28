Доктор Мясников предупредил о новой смертоносной пандемии

По его словам, избыточный вес и ожирение приобрели масштабы пандемии.

Российский врач Александр Мясников заявил, что распространение избыточного веса и ожирения может привести к новой смертоносной пандемии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в настоящее время люди умирают от ожирения чаще, чем от COVID-19.

Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, <…> на Земле умирают десятки миллионов людей. Александр Мясников, российский врач

По его словам, избыточный вес может стать причиной многих смертельных болезней, в том числе онкологических заболеваний, инсульта, сахарного диабета и инфаркта. Мясников подчеркнул, что за год от этого умирает приблизительно 70 миллионов человек, а избыточный вес есть почти у половины населения Земли.

Врач подытожил, что в большинстве случаев причину набора веса следует искать в принципах питания, закладывающихся в детском возрасте.

Ранее онколог назвал продукты, которые выводят канцерогены из организма.

Видео: YouTube/Россия 1