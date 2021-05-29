Доктор Мясников назвал полезные качества фастфуда

Также он подчеркнул, что такой едой нужно питаться в меру.

Российский врач Александр Мясников заявил, что жители РФ часто увлекаются фастфудом, несмотря на его очевидный вред для здоровья. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, фастфуд зародился в США, но с течением времени он стал причиной ожирения россиян, что стало "национальным бедствием". Однако, по словам врача, в данном виде еды есть и польза, если употреблять ее в умеренных количествах.

Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! <…> Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Александр Мясников, российский врач

Он подчеркнул, что в фастфуде нет ничего полезного, однако, он позволяет надолго утолить аппетит, а также способен придать организму сил благодаря калориям.

Ранее Мясников заявил, что распространение избыточного веса и ожирения может привести к новой смертоносной пандемии. По его словам, в настоящее время люди умирают от ожирения чаще, чем от COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 1