В РФ предложили маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

Картинка с изображением последствий употребления фастфуда и вызванных им заболеваний должна занимать не менее 50% площади упаковки.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда маркировать свою продукцию, указывая состав и предупреждая о вреде для здоровья. Об этом сообщил RT со ссылкой на копии обращений.

Волынец указала, что в фастфуде содержатся и канцерогены, и трансжиры, а также много соли и сахара. Все это очень вредно для детей.

Данная инициатива направлена главе Минздрава Михаилу Мурашко, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову.

Ирина Волынец предлагает делать надпись о вреде здоровью цветом, контрастирующим с упаковкой, также предупреждение должно занимать не меньше 17% площади. Картинка с изображением последствий употребления фастфуда и вызванных им заболеваний — не менее 50% площади упаковки.

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