Герой, которого знают миллионы: СберКот собирает суперкоманду в "Кидз Комбо"

СберПрайм и "Вкусно — и точка" представляют коллекцию из пяти игрушек по мотивам образов СберКота и Куси.

СберПрайм и "Вкусно — и точка" запускают масштабную коллаборацию для детей и родителей в предприятиях сети по всей России. С 8 сентября в наборах "Кидз Комбо" появилась суперкоманда из пяти героев, вдохновлённых образами СберКота и Куси. Проект соединяет вселенную персонажей Сбера, коллекционные игрушки и интерактивную онлайн-игру: приключение начинается в ресторане и продолжается дома — в семейных играх, кино и музыке.

СберКот приходит в новую коллекцию с многомиллионной аудиторией. По данным социальной сети "ВКонтакте", персонажа знают около 80 млн россиян. Стикеры с его участием стали самыми популярными среди некоммерческих: их использовали более 4 млрд раз. За этими цифрами — персонаж, который стал частью повседневного общения миллионов людей.

Коллаборация со "Вкусно — и точка" открывает новую главу этой истории. Теперь вселенная СберКота получает продолжение — игрушки, которые можно коллекционировать и дарить. Через приключения героев дети и родители смогут познакомиться с возможностями подписки СберПрайм — от поездок и онлайн-покупок до фильмов и музыки.

У каждого героя — своя суперсила. Вместе они отправятся на свою первую миссию — собрать всё для пикника с Комбиком.

Капитан Прайм знает главное правило команды: сильнее всего герои становятся, когда действуют вместе. Как лидер суперкоманды, он всех объединяет — так же, как подписка СберПрайм объединяет возможности в сервисах Сбера и его партнёров.

КотоДрайв быстро находит дорогу и помогает добраться до места на каршеринге Ситидрайв. БыстроКот спешит на помощь, когда нужно заказать всё необходимое, чтобы порадовать себя и близких — его суперсила вдохновлена Самокатом. МультиКуся готова включить фильм или мультфильм на Okko, а Леди Мелодия отвечает за музыку и аудиосказки в музыкальном сервисе Звук.

В каждом "Кидз Комбо" будет одна игрушка-сюрприз. Собрать всю команду можно постепенно. А продолжить миссию — в интерактивной игре на сайте "Вкусно — и точка": QR-код на упаковке откроет пять уровней, где ребёнок сможет сыграть за каждого героя, пройти испытания и помочь команде подготовиться к пикнику.

Вместе с игрушкой в прозрачном саше семья найдёт промокод на 60 дней подписки СберПрайм. За это время можно познакомиться со всеми возможностями подписки: смотреть кино и мультфильмы в Okko, слушать музыку и аудиосказки в Звуке, пользоваться предложениями в сервисах для поездок, доставки и покупок. Например, с 8 сентября по 5 октября подписчики СберПрайма могут получить 30% кешбэка бонусами Спасибо за заказ Кидз Комбо в Купере при оплате Сбером.

Мы хотим, чтобы СберПрайм был рядом с клиентами не только в цифровых сервисах, но и в привычных семейных сценариях. Поэтому вместе со „Вкусно — и точка" мы придумали проект, который объединяет любимых героев, игру и время, проведённое всей семьёй. Теперь со СберКотом и его друзьями можно познакомиться не только на экране: собрать коллекцию персонажей, придумать для них собственные истории и вместе пройти игру. Для нас это новый способ рассказать о подписке СберПрайм легко, понятно и интересно и детям, и взрослым. Анна Кашницкая, директор дивизиона СберПрайм Сбербанка

Все игрушки "Вкусно — и точка" проходят проверку независимой экспертной организации, соответствуют требованиям законодательства и передовым мировым стандартам безопасности. Компания также уделяет особое внимание качеству продуктов в детских наборах: большинство "Кидз Комбо" содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного питания ребёнка.

Фото: пресс-служба Сбера