В Петербурге диетолог рассказала, чем опасен фастфуд для детей

Обычно фастфуд ассоциируется с бургерами, картошкой фри и чипсами, однако этот список куда больше.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" диетолог Надежда Фетисова объяснила, какой вред организму ребенка может нанести фастфуд.

Обычно фастфуд ассоциируется с бургерами, картошкой фри и чипсами, однако этот список куда больше. Например, его пополняют и хлебобулочные изделия – пирожки или беляши.

Такая еда привлекательна за счет большого количества усилителей вкуса и соли. Подобное питание негативно сказывается на здоровье человека: оно вызывает в организме системное воспаление.

Мы говорим о системном воспалении, когда в организме повышено содержание веществ, молекул провоспалительного свойства, и оно поражает все – и нервные волокна, и сосуды. Страдает нервная система, у детей в частности развивается когнитивная дисфункция, то есть нарушение процесса обучения, коммуникации и так далее. Надежда Фетисова, диетолог

Кроме того, в фастфуде есть трансжиры. Продукты в результате промышленной обработки меняют свою конфигурацию и становятся вредными.

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