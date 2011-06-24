Петербуржцам объяснили, чем может быть опасен хелсизм

Речь идет о навязчивом внимании к своему образу жизни.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперты рассказали, что такое хелсизм, и чем он может быть опасен.

Опасность хелсизма в том, что это модная болячка нового поколения, которую очень тяжело диагностировать. Вообще, само определение, хелсизм – это навязчивое внимание к своему образу жизни. Человек начинает волноваться, у него могут возникать проблемы с окружающими, если он вовремя, например, не сделал какое-то свое ритуальное действие. Елена Сапфирова, психолог

Например, некоторые бесконтрольно употребляют БАДы, которые были самостоятельно назначены. Их нельзя пить без назначения специалиста.

Не назову ни один БАД, который пьется просто так, ради желания и ради профилактики. Чревато это, как минимум, аллергией и отравлением. Это давление на печень, то есть печень наша может тоже очень сильно пострадать. Юлия Шарапова, диетолог и нутрициолог

Также еще один признак хелсизма – частые интенсивные тренировки. Это не стоит путать с регулярными и грамотными физическими нагрузками, они необходимы всем. Однако, если ставить зал выше остального, можно получить травмы.

Когда человек опять же опирается на это "если у меня не будет спорта, – все!", он начинает себя загонять себя в угол. Он начинает себя винить. Он начинает тревожиться. Вот этот спорт, допустим, это оттачивание собственного тела – оно на какой-то момент успокаивает. Я что-то сделал для себя, мне стало легче, а вот на следующий день начинается снова с придирок. Елена Сапфирова, психолог

Кроме того, еще один "тревожный звоночек" – одержимость в питании. Речь идет о том, когда человек учитывает каждую съеденную калорию, а также помешан на своем рационе.

Если человек начинает слишком скрупулезно относиться к тому, что он ест, – у него начинается нервный срыв. Нервный срыв приводит к спазмированию того же желудка. И получается, та, даже самая полезная еда, которую он употребляет, – она не усваивается в той степени, в которой может усваиваться. Юлия Шарапова, диетолог и нутрициолог

Таким образом, даже самая полезная привычка может отразиться негативно. Главное – найти баланс.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)