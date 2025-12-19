Владелец "Вкусно - и точка" заявил, что не верит в возвращение McDonald's в Россию

Владелец сети быстрого питания "Вкусно - и точка" Александр Говор заявил, что не верит в возвращение бренда McDonald"s в Россию. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По мнению эксперта, американской сети ресторанов вряд ли будет выгодно реализовать опцион на обратный выкуп своего бизнеса. Говор напомнил, что у него с McDonald"s были подписаны определенные договоренности. Он добавил, что бренд не предпринимает шагов для возвращения в Россию.
Также бизнесмен уточнил, что его компания неоднократно выходила на McDonald"s. При этом, по его словам, американской сети нельзя вести контакты с российской.
Ранее мы сообщали, что McDonald"s зарегистрировал товарный знак в России.
Фото: pxhere.com
