Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's

Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonalds
Сегодня, 10:35
Власти США поздравили граждан с предстоящим Днем труда.

Пресс-служба Белого дома выложила фото президента США Дональда Трампа за работой в одном из ресторанов сети McDonald"s.

На опубликованном кадре американский лидер обслуживает посетителей. В октябре 2024 года Трамп устроился на один день работником McDonald"s и обслуживал посетителей ресторана.

Отметим, что этой фотографией Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днем труда. К фотографии добавили подпись: "Почти День труда".

Ранее Лукашенко заявил, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира.

Фото: whitehouse.gov

