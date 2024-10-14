Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира. Его слова приводит агентство "Белта".
Лукашенко отметил, что если Трамп хочет получить Нобелевскую премию, то в этом нет ничего плохого. Он подчеркнул, что глава Белого дома ее заслуживает. Также белорусский лидер отметил, что экс-президент США Барак Обама в свое время получил Нобелевскую премию, но ничего для этого не сделал.
Ранее Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США.
Фото: Telegram / Пул Первого
