Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США
Сегодня, 13:54
Он подчеркнул, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США. Его слова приводит агентство "Белта".

Глава государства отметил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу. По его словам, теперь того же самого ждут от американской стороны.

Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы знаете, что надо.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства.

Фото: Telegram / Пул Первого

