Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США. Его слова приводит агентство "Белта".
Глава государства отметил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу. По его словам, теперь того же самого ждут от американской стороны.
Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы знаете, что надо.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Фото: Telegram / Пул Первого
