Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным модернизацию ракетного производства. Об этом он заявил на совещании по вопросу ракетного производства.

Лукашенко отметил существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам главы государства, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии. Он призвал учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли.

Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал недавнюю встречу с Путиным продуктивной и полезной.

