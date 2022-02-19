Лукашенко назвал недавнюю встречу с Путиным продуктивной и полезной

По его словам, стороны видят перспективы прежде всего в промышленной кооперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным продуктивной и полезной. Об этом он заявил на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

По словам главы государства, они с Путины "прежде всего смотрели на перспективы" отношений двух стран. По его словам, стороны видят перспективы прежде всего в промышленной кооперации. Также Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством "от Бреста до Владивостока".

Ранее Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок.

Видео: Telegram / Пул Первого