В России больше не осталось ресторанов KFC

В России больше не осталось ресторанов быстрого питания KFC. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании "Юнирест".

Отмечается, что сеть ресторанов Rostic"s завершила ребрендинг точек KFC, которые перешли под управление компании. Напомним, владелец американского бренда ушел с российского рынка. К 2026 году общее количество ресторанов Rostic"s составило более 1 300 точек. Сеть является крупнейшей по числу мест продажи фастфуда в России.

В 2023 году сообщалось, что бренд KFC будет постепенно уходить с российского рынка. Основную часть заведений бренда в России исторически открывали франчайзи. Всего в России до полноценного ребрендинга работало более 1100 точек KFC.

Фото: Pixabay.com