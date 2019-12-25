Диетолог назвала самые вредные продукты для сердца

Гастроэнтеролог посоветовала для здоровья сердца есть еду с белками животного и растительного происхождения.

Самыми вредными для сердца продуктами считаются полуфабрикаты и фастфуд. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Также врач рассказала, что нужно настороженно относиться к продуктам, в которых содержится глутамат натрия. Обычно, при хорошем качестве мясной продукции в добавке нет никакой нужды. Также во многие полуфабрикаты добавляют ненужный сахар.

Избыточное количество рафинированных продуктов вредит всему организму и приводит к накоплению веса, а это в свою очередь может привести к прогрессированию гипертонии.

Фастфуд часто бывает жирным и высокорафинированным, с содержанием большого количества соли и сахара. А во вредных продуктах обычно содержатся трансжиры, которые наносят сильный урон сердечно-сосудистой системе.

Гастроэнтеролог посоветовала для здоровья сердца есть еду с белками животного и растительного происхождения, клетчатку, цельнозерновые продукты.

Ранее диетолог рассказала о стимулирующих работу мозга продуктах.

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