Диетолог рассказала о стимулирующих работу мозга продуктах

По словам врача, в первую очередь, в продуктах должен содержаться холин.

Многим знакомо беспричинное состояние усталости, угнетенности и дискомфорта. Причиной такого состояния может быть неправильное питание, из-за которого возникает дефицит веществ, влияющих на работу мозга. В интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, какие продукты нужно есть, чтобы избегать подобных проблем.

По словам врача, в продуктах должен содержаться холин, он есть в яичном желтке, овсянке, мясных продуктах, цветной капусте. Также важны продукты с витамином В12, из-за дефицита которого появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо – печень, красное мясо.

Также важно не только есть правильную пищу, но и правильно ее готовить, напомнила диетолог. Продукты нужно не жарить, а готовить на пару или использовать щадящую обработку. Также важно употреблять больше зелени, фруктов, овощей и как можно меньше сахара.

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