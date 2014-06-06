Диетолог рассказала, как "перезапустить" организм за две недели

Врач назвала правила питания, которым нужно следовать в течение 14 дней.

Австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель рассказала, как за две недели можно "перезапустить" организм. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Врач посоветовала в течение 14 дней следовать следующим правилам: есть больше зелени, фруктов, овощей, курятины, яиц, бобов и специй. При этом два-три раза в неделю в рационе должен быть лосось и белая рыба. Также полезно есть огурцы, горошек, шпинат, брокколи.

Также в меню можно добавить коричневый рис, киноа, овес без глютена, картофель, батат, свеклу, тыкву и пастернак. Обычное молоко диетолог посоветовала заменить на миндальное. Полностью нужно отказаться от алкоголя, чай или кофе можно выпить только один раз до 11:00. Не стоит есть сладости, сахарозаменитель и сахар, красное мясо, пить газировку. Пить можно простую воду или травяные чаи.

Как минимум 20 минут каждый день стоит уделить занятиям спортом. Диетолог заявила, что, если следовать этим рекомендациям, уже через 2 недели можно почувствовать прилив энергии, начать лучше спать, меньше волноваться.

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Фото: PIter.tv