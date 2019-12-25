Диетолог предостерег от чрезмерного употребления сыра

"Нужно уметь употреблять сыр в адекватном количестве по сравнению даже с тем же молоком".

Непереносимость молока и продуктов с высоким содержанием лактозы – явление довольно распространенное. Чаще оно встречается у взрослых, но нередко бывает и у детей. Молоко в этом случае можно заменить сыром, но как его правильно выбрать, в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Если из молока делать сыр, содержание лактозы резко уменьшится, но нужно смотреть, что за сорт сыра. Андрей Бобровский, диетолог

При этом медик советовал не злоупотреблять сыром, так как из-за содержания большого количества насыщенных жиров, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Нужно уметь употреблять сыр в адекватном количестве по сравнению даже с тем же молоком. Из-за того, что у сыра яркий, насыщенный вкус, не все люди могут вовремя остановиться. Андрей Бобровский, диетолог

Тем, кто следит за фигурой, диетолог порекомендовал есть низкокалорийные или твердые сорта сыра.

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